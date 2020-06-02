"القومي لذوي الإعاقة": تدريب ١٦١٢ شابًّا للدفع بهم في انتخابات المحليات

كتب- مصراوي:

قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، إن المجلس عمل على تدريب نحو ألف و612 شابًّا وشابة من ذوي الإعاقة؛ لدعمهم في خوض انتخابات المحليات، بالتعاون مع وزارة الشباب.

وأضاف مرعي أن المجلس قام بعدد من الجهود خلال الفترة الماضية في ضوء المهام الـ25 الموكلة إليه؛ ومنها المشاركة بورقة عمل عن الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عرض تقرير حالة حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف بقيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، ولاقى استحسانًا كبيرًا وقتها.

وأشار المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن المجلس حريص على عقد شراكات مع جهات مختلفة للمشاركة بجزء من تكلفة الأنشطة المختلفة، لا سيما مع التحديات المالية التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها دعم تسويق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال 18 معرضًا مع القوات المسلحة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر دولي لتدعيم نظام الدمج في التعليم بالتعاون مع سفارة فنلندا؛ لنقل الخبرات الفنلندية إلى وزارة التربية والتعليم في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي خلال مناقشة مشروع موازنة المجلس القومي لشؤون الإعاقة للعام المالي الجديد 2020/2021.

ولفت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلي أنه في ضوء التحدي الذي كان يواجه المجلس في ما يتعلق بتحديد من هم الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير التي على أساسها يعتبر الفرد من بين هذه الفئة، وما يترتب عليه من استحقاق للمميزات التي منحها القانون، تم عقد مؤتمر في ديسمبر الماضي بحضور 26 خبيرًا من الدول العربية والأرووبية متخصصًا في التقييم، وتمكنا من الوصول إلي مقاييس لهذا الأمر.