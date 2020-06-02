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ضمن "تكافل وكرامة".. "التموين": إصدار ٥٠ ألف بطاقة جديدة خلال أيام

11:39 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
ضمن "تكافل وكرامة".. "التموين": إصدار ٥٠ ألف بطاقة جديدة خلال أيام

وزارة التموين

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إصدار 50 ألف بطاقة تموينية لـ50 ألف أسرة ضمن برنامح تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر، لمصراوي، أن البطاقات تمثل المرحلة الثانية من إصدار البطاقات للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بعد إصدار نحو 50 ألف بطاقة تموينية جديدة لنفس الأسر قبل عيد الفطر المبارك.

كما سيتم إصدار 50 ألف بطاقة تموينية ذكية قبل حلول عيد الأضحى، وذلك في المرحلة الثالثة ليصبح إجمالى البطاقات150 ألفا لنحو 150 ألف أسرة من مشروع الأسر الأولى بالرعاية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن وزارة التموين بدأت أمس صرف السلع التموينيه لـ٦٥ مليون مقيدون على ٢١ مليون بطاقة بواقع ٥٠ جنيه لكل فرد بحد أقصى ٤ أفراد على البطاقه ثم ٢٥ جنيه بداية من الفرد الخامس وذلك يوميًا من الساعه السابعه صباحًا حتى السابعة مساءًا.

وزارة التموين F'HRHJ JL dkdm بطاقات تموينية تكافل وكرامة

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