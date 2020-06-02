حدث ليلًا| أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة.. وترامب يهدد بتدخل الجيش

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- تصل لـ10 آلاف في اليوم.. الصحة تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة

حددت وزارة الصحة والسكان، أسعار علاج فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الخاصة، بعد قرار مجلس الوزراء بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من الوباء، بعدما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً مبالغاً فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.

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- الصحة تنشر أحدث بروتوكول علاجي لـ"كورونا" بعد إضافة الأدوية الجديدة

نشرت وزارة الصحة والسكان، البروتوكول الأخير الذي اعتمدته اللجنة العلمية بالوزارة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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- وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن شراء أدوية المناعة من الصيدليات

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات في محافظات الجمهورية.

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- ​تبدأ غدًا.. ننشر المواعيد الجديدة لهيئة النقل العام بعد تعديل موعد الحظر

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تم تغيير مواعيد تشغيل أتوبيسات الهيئة على كافة الخطوط، على أن يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة بداية من الغد.

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- الصحة: 1.2 مليون مشترك على تطبيق "صحة مصر" حتى الآن

كشف المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض، مشيرًا إلى أن التطبيق يوجه المصاب لأقرب 5 مستشفيات من مكان وجوده، كما يقدم خدمة الإبلاغ عن الحالات المصابة أو المشتبه بها.

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- شوقي عن امتحانات الثانوية العامة: اخترنا البدائل الأنسب والأقل في الخسائر

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حرص الحكومة على الناحية الصحية للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة، والوزارة تأخذ بالأسباب من خلال التعقيم اليومي وتطهير اللجان قبل وبعد إجراء الامتحان.

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- متحدث الصحة: شرط واحد لعزل مصاب كورونا في المستشفى

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة تقدر حالة الهلع الموجودة عند المواطنين بسبب كورونا، ولكن هناك بروتوكول حال الشعور بأعراض، على أن يقيم الطبيب الحالة وينظر في الفحوصات والتحاليل، وهو من يحدد طريقة العلاج.

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- ​بيان عاجل بالبرلمان لحصر المستشفيات المغلقة وتحويلها لعزل مصابي كورونا

تقدمت دينا عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حصر المستشفيات المغلقة نتيجة وقوع مخالفات وغيره بها وضمها مؤقتًا لوزارة الصحة لاستغلالها كمستشفيات عزل.

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- نقيب الصحفيين يعلن تفصيليًا الإجراءات التنفيذية لمواجهة "كورونا"

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عددًا من الإجراءات التنفيذية لقرارات مجلس النقابة لمواجهة فيروس "كورونا" بين أعضاء النقابة وأسرهم.

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- وكيل الصحة: مقولة أن المصاب ينقل العدوى لـ5 آخرين غير صحيحة

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، مساء الاثنين، أن عدد الوفيات بسبب كورونا اليوم صادم لكن المعدل العام منخفض بالنسبة للإصابات، لافتًا إلى أنه 20 مستشفى تعمل لعزل حالات الكورونا الآن.

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- القابضة للطيران: من المتوقع إلغاء الحجر الصحي قريبًا

أكد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من المتوقع وليس "مؤكدًا" إلغاء الحجر الصحي الحالي، واستبداله بالحجر المنزلي للمصريين العائدين من الخارج على متن الرحلات الاستثنائية خلال الأيام القادمة، والتي تنظمها شركة مصر للطيران يوميًا، لنقلهم من عدة دول وإعادتهم إلى البلاد.

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- ترامب يهدد بتدخل الجيش إذا تصاعدت الأمور في الولايات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه‏ سيتخذ قرارا بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة.

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- تطورات في أمريكا.. وترامب يهدد بتدخل الجيش: "الاحتجاجات ليست سلمية..حق فلويد لن يضيع"

دخلت الاحتجاجات الأمريكية، على خلفية مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، يومها السادس على التوالي، وشهدت أعمال عنفًا ونهب وسرقة لمحال وشركات تجارية، وحرق وتدمير سيارات للشرطة ومباني حكومية، ما دفع حكام بعض الولايات إلى فرض حظرًا ليلاً للتجوال أو إعلان حالة الطوارئ.

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- ترامب يتجول سيرًا على الأقدام بمحيط البيت الأبيض

ترجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج أسوار البيت الأبيض، لزيارة كنيسة سانت جون، برفقة وزيري العدل والدفاع وعددا من مساعديه، في إشارة للمتظاهرين بأن الأوضاع بمحيط البيت الأبيض تحت السيطرة.

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- ترامب: مثيرو الفوضى سيعاقبون بالسجن لسنوات طويلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه طالب من حكام الولايات نشر قوات إضافية للسيطرة على الأوضاع في ظل انتشار المظاهرات وأعمال العنف والتخريب.

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- ‏ترامب: سأصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه‏ سيصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والعنف الذي تشهده عدة ولايات ردا على مقتل المواطن ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد.

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- ‏ترامب: أقبل التظاهرات السلمية وليس العنف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه‏ يقبل المظاهرات السلمية التي خرجت للاحتجاج على مقتل جورج فلويد، على يد شرطي أمريكي في مينيابوليس، ولكنه لن أقبل بالفوضى والنهب.

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- في أول كلمة للأمة بعد مقتل جورج فلويد.. ترامب: حقه لن يذهب هباءً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أدى القسم واليمين الدستورية، لحماية بلاده وشعبه.

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- نيويورك تفرض حظرًا ليلًا للتجوال

أعلن مسؤولو مدينة نيويورك الأمريكية، فرض حظر للتجوال في المدينة بعد أن شاب الاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، أعمال نهب وحرق متعمد للممتلكات في أجزاء من أكبر مدينة في البلاد خلال الليالي الأخيرة.

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- محتجون يقطعون عددًا من الطرق شمال لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية

أقدم عدد من المحتجين، مساء اليوم الاثنين، على قطع عدد من الطرق شمال لبنان، في حين توجه بعضهم إلى منازل عدد من السياسيين في مدينة طرابلس شمالاً، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية.

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- ‏‎تقرير رسمي: تشريح جثة فلويد يثبت أنه "قتل" بسبب الضغط على رقبته

كشف تقرير رسمي صدر عن مقاطعة هينيبين الأمريكية، أن تشريح جثة المواطن ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد، أظهر أنه "قتل" بعدما توقف تدفق الدم إلى المخ بسبب ضغط الشرطي الأبيض على رقبته، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

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- النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد الكشف الطبي للمعاونين دفعة 2012

أعلنت النيابة الإدارية، مواعيد الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد دفعة 2012.

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- مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اعتداء رئيس مباحث على 3 محتجزين بالقليوبية

نفى مصدر أمني مسئول صحة ما تداولته قناة موالية لجماعة الإخوان الإرهابية، لمقطع فيديو تضمن إصابة 3 محتجزين بأحد أقسام الشرطة بالقليوبية بجروح متفرقة.

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- مصدر يكشف كواليس القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بسبب حفل زفافه

كشف مصدر أمني مسؤول ملابسات القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، أمس الأحد، وذلك على خلفية إقامة حفل زفافه داخل إحدى الفيلات بالشيخ زايد.

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- حريق في خط الغاز بالعياط.. والمعاينة: تفحم لودر ومصاب بحروق

اندلع حريق في خط الغاز الطبيعي بقرية المتانيا التابعة لمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

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