"القومية للتوزيع": إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا.. و"الوطنية للصحافة" تتبنى علاجه

(مصراوي):

تلقت الشركة القومية للتوزيع، من خلال اتصال هاتفي، بلاغًا عن إصابة أحد العاملين بها بفيروس كورونا وهو "ممدوح عبدالرازق دياب" الذي كان مخالطًا لوالدته التي توفاها الله الأسبوع الماضي، حيث أنه كان يتلقى العلاج بالمنزل ولما ساءت حالته وارتفعت حرارته ويتلقى التنفس بأسطوانة أكسجين.

وتواصلت لجنة إدارة الأزمة، مع وزارة الصحة لحجز سرير في الرعاية، موضحة أنها أبلغت الهيئة الوطنية للصحافة بالحالة الحرجة، لتوفير سرير في أحد المستشفيات المتعاقدة معها.

وتواصلت الهيئة الوطنية، مع مستشفى المقاولون العرب وتم تحويل المريض فورًا، وثمنت الشركة القومية للتوزيع دور الهيئة برئاسة الكاتب كرم جبر وتوجهت بالشكر للجهود المبذولة من ناحيته.