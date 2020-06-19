المستشفيات التعليمية: تعافي 18 مصابًا بكورونا بمستشفى الأحرار.. وتدخلات عاجلة لإنقاذ المرضى



كتب- أحمد جمعة:



أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مواصلة الطواقم الطبية التصدي لجائحة كورونا، وخروج 18 مصابا بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية، فضلًا عن إجراء العديد من التدخلات الجراحية العاجلة لبعض المرضى.



وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة، إنه دوما على خط المواجهة يقف أبناء هيئة المستشفيات التعليمية من أطباء وتمريض وفنيين وكيميائيين وإداريين يحاربون عدوا غير مرئي لا يدخرون جهدا في علاج المصابين من أبناء الوطن حتى يتجاوزوا محنتهم ولا يثنيهم جهدهم المبذول وتضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا عن القيام بالتدخلات الجراحية اللازمة لمرضى كورونا سواء بإجراء عمليات جراحيه طارئة لإنقاذ حياة مرضى كورونا أو عمليات الولادة اللازمة لمريضات بكورونا.



وأفاد الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بخروج 18 حالة من مصابي مرض كورونا، بعد تعافيهم من المستشفى وأوضح أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفى وتم خروجهم اليوم لاستكمال باقي العلاج بالمنزل طبقا للبروتوكول.



وقال الدكتور أسامة البلكي، مدير مستشفى دمنهور التعليمي، إن المستشفى شهدت اليوم إجراء ثلاث عمليات لحالات مصابة بفيرس كورونا المستجد منهم حالتي ولادة قيصرية، والحالات بصحة جيدة والأطفال بصحة جيدة، والحالة الثالثة جراحة عظام كسر بالركبة اليسرى وتم تثبيت الكسر بشرائح ومسامير.



وأضاف الدكتور محمد طاحون، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي، أن المستشفى استقبلت أحد المصابين بفيروس كورنا المستجد وكان يعاني من آلام شديدة في منطقة البطن وتم عمل استكشاف جراحي للبطن وتبين وجود قرحة منفجرة بالإثنى عشر وتم التدخل الفوري وإصلاح ثقب الإثنى عشر.



وأفاد الدكتور عبدالفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل التعليمي، بأن المستشفى استقبلت اليوم حالة تعاني من التهاب رئوي واشتباه كوفيد-19 ونزيف وغرغرينا بالساق ووجد أنها مريضة سكر وفشل كلوي ومرارة وتم عمل غسيل كلوي ونقل دم وبلازما وتم تجهيزها لعمل بتر الساق لإنقاذ حياتها من القدم السكري والغرغرينا.



كما شهدت المستشفى اليوم رابع حالة ولاده قيصرية لمريضة إيجابية بكورونا وتم حجزها لمدة ٢٤ ساعة تحت المتابعة وعمل التحاليل اللازمة قبل إجراء العملية.