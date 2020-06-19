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"البيئة" تنظم حملة نظافة موسعة تحت الماء بالبحر الأحمر

12:29 م الجمعة 19 يونيو 2020
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تدشين حملة نظافة موسعة تحت الماء لقاع البحر الأحمر من خلال محميات البحر الأحمر بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وغرفة الغوص والأنشطة البحرية بالإضافة إلى جمعية هيبكا وذلك في الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجاري.

وأضافت وزيرة البيئة، في بيان، اليوم الجمعة، أن الحملة تعتبر أول أنشطة مبادرة "اتحضر للأخضر" في مجال حماية التنوع البيولوجي وصون المحميات الطبيعية للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية لنا وللأجيال القادمة وفق مبادئ التنمية المستدامة بضرورة دمج شركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والقطاع السياحي في الأنشطة البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الحملة تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي بالإضافة إلى دمج المجتمع المدني والعاملين في قطاع السياحة في برامج صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجي والحفاظ على استدامتها.

وأشارت إلى أن إقامة حملة النظافة يأتي استمرارا لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل جديدة وغير تقليدية مع المجتمع لدعم العمل البيئي وفق آليات التنمية المستدامة والعمل على الاستفادة من طاقاتهم في حماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.

البيئة قاع البحر حملة نظافة وزارة البيئة ياسمين فؤاد

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