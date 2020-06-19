حزب "عدالة الشعب" الماليزي يرفض ترشيح مهاتير محمد لرئاسة الوزراء

كوالالمبور- (د ب أ):

أعلن حزب عدالة الشعب الماليزي المعارض دعمه لأنور إبراهيم مرشحا لرئاسة الوزراء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ورغم ذلك، لا يزال حزب عدالة الشعب منفتحا على المناقشات مع جميع الأطراف، وبينها رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد.

ورشح تحالف باكاتان هارابان أنور بالإجماع لرئاسة الحكومة.

ويتألف باكاتان هارابان (تحالف الأمل) من أحزاب المعارضة، حزب عدالة الشعب وحزب العمل الديمقراطي وحزب الأمانة الوطني، ويستحوذ على 91 من أصل 222 مقعدًا في البرلمان.

وسيركز حزب عدالة الشعب على الاستعداد لخوض انتخابات مبكرة محتملة.