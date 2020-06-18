"الشعب الجمهوري": سرعة إعادة المحتجزين في ليبيا يؤكد حرص الدولة على أبنائها بالخارج

كتب - مصراوي:

أشاد حزب الشعب الجمهوري بجهود الدولة المصرية، لإعادة العمال المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا من قبل ميليشيات مسلحة.

وقال الحزب في بيان له، الخميس، إن عودة العمال المحتجزين من قبل عصابات مسلحة في ليبيا إلى أرض الوطن سالمين آمنين، يؤكد من جديد حرص مصر على أبنائها في كافة ربوع العالم، ورعاية مصالحهم وحمايتهم قدر الإمكان من التعرض لأي أذى من قبل أي جهة.

وأشار الحزب، إلى أن عودة العمال المصريين المحتجزين في ليبيا بهذه السرعة، يأتي تأكيدًا على تصريحات الرئيس السيسي المستمرة، بأنه لن يترك مواطنًا مصريًا يتألم خارج وطنه دون أن تمد الدولة المصرية له يد العون.

وألمح الحزب إلى أن تحركات الدولة السريعة جدًا تجاه هذه الواقعة بعد انتشار فيديوهات لتعذيب العمال من قبل ميليشيات مسلحة إرهابية، تؤكد على نهج الحكومة المصرية والقيادة السياسية في السنوات الأخيرة في التعامل مع المصريين في الخارج، ما أحدث تغييرًا ملحوظًا في الملف، الذي كان يعاني من إهمال شديد قبل ثورة 30 يونيو.