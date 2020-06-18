أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"الشعب الجمهوري": سرعة إعادة المحتجزين في ليبيا يؤكد حرص الدولة على أبنائها بالخارج

11:07 م الخميس 18 يونيو 2020
"الشعب الجمهوري": سرعة إعادة المحتجزين في ليبيا يؤكد حرص الدولة على أبنائها بالخارج

حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

كتب - مصراوي:

أشاد حزب الشعب الجمهوري بجهود الدولة المصرية، لإعادة العمال المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا من قبل ميليشيات مسلحة.

وقال الحزب في بيان له، الخميس، إن عودة العمال المحتجزين من قبل عصابات مسلحة في ليبيا إلى أرض الوطن سالمين آمنين، يؤكد من جديد حرص مصر على أبنائها في كافة ربوع العالم، ورعاية مصالحهم وحمايتهم قدر الإمكان من التعرض لأي أذى من قبل أي جهة.

وأشار الحزب، إلى أن عودة العمال المصريين المحتجزين في ليبيا بهذه السرعة، يأتي تأكيدًا على تصريحات الرئيس السيسي المستمرة، بأنه لن يترك مواطنًا مصريًا يتألم خارج وطنه دون أن تمد الدولة المصرية له يد العون.

وألمح الحزب إلى أن تحركات الدولة السريعة جدًا تجاه هذه الواقعة بعد انتشار فيديوهات لتعذيب العمال من قبل ميليشيات مسلحة إرهابية، تؤكد على نهج الحكومة المصرية والقيادة السياسية في السنوات الأخيرة في التعامل مع المصريين في الخارج، ما أحدث تغييرًا ملحوظًا في الملف، الذي كان يعاني من إهمال شديد قبل ثورة 30 يونيو.

حزب الشعب الجمهوري العمال المصريين ميليشيات مسلحة السيسي

الخبر التالى:

وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة قبل بدء استئناف الرحلات الجوية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 50437

    عدد المصابين

  • 13528

    عدد المتعافين

  • 1938

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8419828

    عدد المصابين

  • 4116394

    عدد المتعافين

  • 451092

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محذرا من صدام قاس.. وزير الخارجية الأسبق: قضية سد النهضة في مراحلها الأخيرة