مصدر بـ"الكهرباء": ارتفاع الطاقة المولدة من القمامة والمخلفات الزراعية لـ12 ميجاوات

كتب- محمد صلاح:



كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء المولدة من الطاقة الحيوية (القمامة ، روث الحيوان، المخلفات الزراعية والحيوانية)، إلى 12 ميجاوات حاليًا.



وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم الخميس، أن الحكومة تدرس حاليًا زيادة توليد الكهرباء من هذه المصادر في ظل امتلاكها لمصادر توليدها والعمل على تشجيع الاستثمار فيها، عقب الإعلان عن تعريفة شراء الطاقة من المخلفات إلى 20 ميجاوات خلال العام الحالي.



وأوضح أن الحكومة تخطط لتنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الحيوية، تصل قدراتها إلى 6 ميجاوات نهاية العام الجاري، باستثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه.



وكشف عن تخصيص بعض المشروعات للقطاع الخاص بإجمالي قدرات تصل إلى 51 ميجاوات حيث يتم دراسة تنفيذ تلك المشروعات خلال الأعوام المقبلة وطرق تنفيذها وتمويلها على أن تقوم شركات التوزيع بشراء الطاقة المنتجة من مشروعات توليد الكهرباء، وتعد الطاقة الحيوية أحد مصادر إنتاج الكهرباء في مصر من الطاقة المتجددة، ويمثل الجزء الأكبر منها في محطة منتجة بمنطقة الجبل الأصفر.



يذكر أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة نهاية 2019 ارتفع بقوة ليسجل 6000 ميجاوات بما يعادل %11 من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية البالغ 55 ألف ميجاوات.

