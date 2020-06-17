رئيس حزب "المصريين": السيسي يبذل جهودًا مضنية لرفع شأن القارة الأفريقية

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن ملف السياسية الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وخاصة في أفريقيا شهد تطورًا جذريًا وملموسًا وأصبح حافلًا بالإنجازات التاريخية غير المسبوقة.

وأضاف أبوالعطا، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه خلال فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد استطاع استعادة الدور المصري الرائد في القارة الأفريقية؛ حيث ترأست مصر الاتحاد الأفريقي لعام 2019 والذي شهد مشاركة قوية للدولة المصرية وأبرزت ملفات مهمة على الساحة المصرية والدولية على رأسها محاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره والاستشهاد بما يحدث في سيناء من طفرة تنموية شاملة مصحوبة بعملية القضاء على العناصر الإرهابية والتكفيرية.

كما شهدت العلاقات المصرية تطورًا كبيرًا مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، وشهدت نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا بالمنطقة العربية والأفريقية لتسوية النزاعات.

وأوضح أن فترة رئاسة السيسي شهدت توثيق التعاون مع القوى الآسيوية والأوروبية الكبرى، في سبيل خدمة خطط التنمية في مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى، وبما يضمن الحفاظ على المصالح الوطنية؛ كما شهدت تلك الفترة انتخاب مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2016 و2017، علاوة على نجاح الدولة المصرية في تولي رئاسة مجموعة الـ77 والصين خلال عام 2018.

وأشار رئيس الحزب، إلى أن تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي جاء نتيجة ثقة قادة الدول الأفريقية في مصر وقيادتها، وينبع ذلك من مسئولية الدولة المصرية بالوفاء تجاه القارة وشعوبها، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية طوال الـ6 سنوات الماضية تتحرك على أكثر من صعيد من أجل مصالح شعوب القارة، ولتعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية.

وأكد: ذلك الأمر يتضح جليًا في أن الرئيس السيسي جاب قارات العالم دفاعًا عن مصالح أفريقيا، ورفع صوتها من أجل حقها العادل في التنمية والسلام والاستقرار والتقدم لشعوبها.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي خير مُدافع عن حقوق القارة ومصالحها ومصالح شعوبها، فضلًا عن أنه بذل جهودًا جبارة ومضنية خلال اللقاءات الأفريقية الثنائية والجماعية كان من بينها دور مصر في التقريب بين كينيا والصومال، ودعم مبادرة اسكات البنادق في القارة الأفريقية (2020)، علاوة على دور مصر البناء إزاء التطورات التي شهدها السودان، وكذلك جهود مصر من أجل التسوية السياسية للأزمة الراهنة في ليبيا، وكل ذلك بهدف تعزيز السلم والأمن في أفريقيا

وأشار أبوالعطا، إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة أيضًا على صعيد العلاقات مع الشعوب الأفريقية، حيث نظمت مصر منتدى الاستثمار في أفريقيا، والملتقى الاقتصادي العربي الأفريقي، وأصبحت أسوان عاصمة للشباب الأفريقي؛ فضلًا عن إصدار الرئيس السيسي توجيهاته لكل أجهزة الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في كافة المجالات.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن العام الذي تولت فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي شهد نشاطًا مكثفًا وجبارًا لا يستطيع أن ينكره أحد من قبل الرئيس السيسي سواء على المستوى الأفريقي الجماعي أو المستوى الثنائي، مؤكدًا على أن جهود الرئيس السيسي لن تتوقف وستستمر خلال السنوات المقبلة، لما فيه صالح ومستقبل الشعوب الأفريقية وبما يُحقق الرخاء والازدهار لدول القارة أجمع.

كما أن الرئيس السيسي يبذل جهدًا كبيرًا لتعزيز العلاقات مع كافة الدول الأفريقية، ومصر دائمة السعي لتوطيد علاقاتها مع أشقائها من الدول الأفريقية الأمر الذي ينبع من المسئولية الملقاة على عاتقها، لأنها كانت ولا تزال قلب القارة الأفريقية.