محافظ القاهرة يتفقد مستشفى حميات العباسية

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم، مستشفى حميات العباسية لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتاكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها.

وطالب المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات والتطوير الجارية لرفع كفاءة المستشفي مع رفع كفاءة الطرق داخل المستسفى.