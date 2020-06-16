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حملة للرقابة الإدارية على موزعي السجائر: ضبط مخالفات وإحالتها للتحقيق

04:12 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
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كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية تنفيذ حملة مكبرة على عدد من متعهدي بيع السجائر والموزعين لها بمحافظتي القاهرة والجيزة‏، بالتنسيق والاشتراك مع كل من وزارة التموين، والشركة الشرقية للدخان.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي إطار متابعة انضباط الأسواق، وبناء على المعلومات الواردة والتي تشير إلى قيام بعض متعهدي وموزعي السجائر بافتعال أزمة في توفيرها والإمساك عن بيعها.

أسفرت الحملة عن عدة مخالفات ما بين الامتناع عن البيع، أو البيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر، أو التخزين لكميات من علب السجائر، حيث تم ضبط 80 ألف عُلبة مخزنة، و850 عُلبة مُهربة مجهولة المصدر، وحوالى طن ونصف من المعسل، واتُخذت جميع الإجراءات القانونية حيال تلك المضبوطات وتحرر بشأنها ٣٩ محضر مخالفة تم إحالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم ضد المخالفين.

وفى سياق آخر، وردت معلومات لهيئة الرقابه الإدارية تفيد بمحاولة تهريب مجموعة من الأجهزة اللاسلكية وبعض الأصناف الأخرى المخالفة والمحظور استيرادها إلى داخل البلاد بجمرك المركز المُطور بالإسكندرية.

وبحسب المعلومات، تبيّن من خلال مراجعة المستندات أن المثبت بمشمول الرسالة أنها لقطع غيار ومعدات صيانة مزارع أسماك، وفي إطار ما سبق تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك بجمرك الإسكندرية لفحص مشمول الرسالة المُشار اليها، وأسفر الفحص عن ضبط عدد من الأصناف المهربة داخل الحاوية عبارة عن ٢٠ جهاز لاسلكي ماركة (BDFX) بالشاحن، و(٨) أجهزة استقبال إشارة لاسلكي بالريموت، و٢٣ شاحن بمخرج USB خاص بأجهزة اللاسلكي، وجهاز استقبال ماركة "سيمنز"، و(٢٠) سماعة هاند فرى خاصة بالأجهزة.

تم تحرير محاضر جرد للاصناف المخالفة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

حملة للرقابة الإدارية موزعي السجائر مخالفات هيئة الرقابة الإدارية

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