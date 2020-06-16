انخفاض عجز الموازنة لأول مرة.. معيط: الحكومة حققت إنجازات لم تستطع دولة تحقيقها

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/ 2021، يكشف عن حجم الإنجاز الذي تم في ملف السياسة المالية للدولة؛ فلأول مرة منذ 2008 يبدأ العجز الخاص بالموازنة في الانخفاض، مع الوضع في الاعتبار أن هذه المؤشرات تمت قبل جائحة "كورونا".

وأضاف معيط، ردًّا علي هجوم تكتل "25-30" على المؤشرات المالية للموازنة العامة للدولة بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بالبرلمان، أنه لولا جائحة كورونا كانت نسبة الدين العام ستصل إلى 83%، ومع ذلك رغم المؤشرات التي وضعتها الموازنة في ظل جائحة كورونا، والتي من المتوقع أن تصل خلالها نسبة الدين العام إلى 89%، فالحكومة ستحقق قيمة قياسية.

وتابع وزير المالية: "الحكومة حققت إنجازًا لم تستطع دولة تحقيقه، هو خفض نسبة الدين في 3 سنوات بنسبة 25%، فهذه الحكومة حققت إنجازًا في الإصلاح المالي والنقدي والاقتصادي، أشاد به العالم، بدليل الإقبال من جانب المستثمرين على السندات المالية المصرية.