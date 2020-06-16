اليوم.. اختبارات إلكترونية لطلاب التربية العسكرية بجامعة الأزهر

تبدأ جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، عقد اختبارات إلكترونية لطلاب التربية العسكرية المسجلين في دورتي مارس وأبريل الماضيين.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على مصلحة طلابها المسجلين في دورتى التربية العسكرية لشهرى مارس وأبريل قبيل حدوث أزمة فيروس كورونا وهى:

دورة 21/3/2020

دورة 4/4/2020

وفقا للآتي

1- سيتم عقد الاختبار غدا الثلاثاء الموافق 16/6/2020 للدورتين المشار اليهم بعاليه

2- سيتم انعقاد الاختبار من الساعة 10 حتى الساعة 10:45 صباحا

3- يتم اعادة الاختبار مرة اخري من الساعة 6 إلى الساعة 6:45 مساء

4- سيكون متاح للطالب الدخول في التوقيتات المحددة فقط

5- الورقة البحثية أساس لتمضية الطالب دورته بنجاح

6- في حالة نجاح الطالب في الامتحان النظري وعدم تقديمه الورقة البحثية يعتبر راسب

7- في حالة تقديم الطالب الورقة البحثية وعدم دخوله الامتحان يعتبر راسب.

8-للطالب حق الدخول على الموقع الإلكتروني لاداء الامتحان في التوقيتات المعلنه (مرتين ).

9- التوقيتات المعلنه هي التي سيسمح بدخول الطالب بها لاداء الامتحان وعدا ذلك سيكون الموقع غير متاح.

10- لن يلتفت لاي ورقة بحثية سيتم تقديمها بعد مدة انعقاد الدورة وهي (اسبوعين)​