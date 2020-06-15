وزيرة الصحة: لم نمنح معامل القطاع الخاص ترخيصا لإجراء مسحات كورونا
كتب - مصراوي:
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الوزارة لم تمنح أي معامل خاصة حتى الآن، عمل مسحات لفيروس كورونا.
وأضافت «زايد»، في لقاء على قناة «MBC مصر»، اليوم الاثنين: "نتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص في تلقي عينات المرضى وتحليلها في المعامل المركزية للوزارة، ولا نمانع في التعاون معهم في منحهم تراخيص بإجراء مسحات كورونا، تحت مظلة المعامل المركزية للوزارة.
وحول أسباب زيادة حالات الوفيات أمس، قالت زايد: قمنا بتحليل بيانات المتوفين، واتضح أن السبب هو إصابة عدد من أصحاب الأمراض المزمنة مثل "السكر والضغط والقلب" بالفيروس.
وقالت وزيرة الصحة:"الناس أصبحت تتحامل على نفسها ولا تحب أن تسأل على الخدمة الصحية"، داعية المصابين بأمراض القلب أو السكر أو الأورام أن يذهبوا لتلقي الخدمة الطبية في المستشفيات فور الإحساس بأية أعراض".
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