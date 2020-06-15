الأعلى سندا على مستوى العالم.. نقابة القراء تنعى أحد أساتذة علم القراءات

كتب - محمود مصطفى:

نعت مشيخة عموم المقارئ المصرية برئاسة الشيخ محمد حشاد ونقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر إلى العالم الإسلامى الشيخ عبد الفتاح بن مدكور بن محمد بن بيومي، الذى رحل عن دنيانا اليوم بعد رحلة عطاء ثرية قضاها فى محراب علم القراءات عن عمر ناهز 88 عاما.

قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة القراء: سيطرت حالة من الحزن العميق على أهل القرآن جميعا بمصر والعالم الإسلامى، فور سماع خبر رحيل أحد أبرز رجالات علم القراءات والأعلى سندا على مستوى العالم.

ويعد الشيخ مدكور أحد أبرز معلمي القرآن الكريم وأستاذ علوم القراءات بمصر والعالم الإسلامي، وهو أعلى سند متصل على مستوى الدنيا قاطبة لإجازة قراءة حفص عن عاصم.

وقال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء: لقد تأثرت كثيرا فور سماع خبر رحيل مولانا الشيخ عبد الفتاح مدكور، وأعتبر رحيله خسارة كبيرة لدولة التلاوة المصرية وسائر البلاد العربية والإسلامية، وإلى سائر بلاد الدنيا التى يصل إليها صوت الحق القرآن الكريم وعلم القراءات، والتى سافر إليها الفقيد الكبيرسافر إليها مولانا الشيخ عبدالفتاح مدكور لتدريس علوم القرآن، بخاصة لمن لا ينطقون اللغة العربية.

وقال القارئ الإذاعى الشيخ محمود الخشت، أمين عام نقابة القراء: مما يحسب للفقيد الراحل الشيخ مدكور - شيخ مقرأة مسجد عبداللطيف - أنه كان قد أنشأ ببلدته ومسقط رأسه أبوالنمرس معهد القراءات، ومعهد معلمي القرآن الكريم.

وقال الشيخ صديق محمود صديق المنشاوى، أمين صدوق النقابة: سيظل مولانا الشيخ عبد الفتاح مدكور محفورا فى ذاكرة أهل القرآن جميعا، عرفنا منهم واعترافا بفضله على تلاميذه من القراء المجيدين الذين تمتلئ بهم المعمور، بالاخل والخارج.