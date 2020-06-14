رئيس الوزراء يتابع إنشاء البنية التحتية لشبكات الاتصالات في العاصمة الإدارية



كتب- أسامة علي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، وعدد من المسئولين.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية، وخاصة في مجال الميكنة وتكنولوجيا المعلومات، وما يتعلق بملف تدريب الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة.

وقال مدبولي: "إن تحدي الإنشاءات مقدور عليه، ولكن التحدي الأكبر هو هذا الملف"، حيث إنه يمثل النقلة الحقيقية للحكومة، مؤكدًا أنه من الضروري أن يكون انتقال الحكومة والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مصحوبًا بتنفيذ ميكنة كاملة لكافة أساليب التواصل بين الجهات وبعضها البعض، وإجراء رقمنة وحفظ لمختلف الوثائق والبيانات الحكومية إلكترونيًا، إلى جانب التوسع في تنفيذ المزيد من التطبيقات التشاركية والتخصصية، مشددًا على أن ذلك كله يمثل نقلة نوعية حقيقية للحكومة، ويدفع في اتجاه تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة.

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بمشروع إنشاء البنية التحتية لشبكات الاتصالات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتضمنه هذا المشروع من أعمال تتعلق بمسارات الربط الخارجي، ومسارات البنية التحتية بالحي الحكومي، والأحياء السكنية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد تمت الإشارة إلى قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومقدمي خدمات المحمول لتوفير التغطية المطلوبة.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة بمشروع نقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة وميكنة العمل داخل هذه الوزارات والجهات، واطلع على موقف الإجراءات الخاصة برقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، وما يتعلق بتشكيل وحدات التحول الرقمي، والتنمية البشرية الرقمية داخل الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 500 متدرب على مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة، من الترشيحات الأولية للجهات المنتقلة، كما تم تدريب 64 متدربًا على مهارات التحول الرقمي (Leading Digital Transformation)، وكذا تدريب 17 متدربًا على تصميم الأعمال (Business Architecture)، وتقييمهم من قبل الشركة المنفذة لتحديد إمكانية اجتياز العناصر المدربة للاختبارات الدولية، هذا إلى جانب التحضير لتدريب مجموعة جديدة تضم عدد 20 متدربًا على تصميم الاعمال قريبًا، واستكمال تدريب وظائف وحدات التحول الرقمي المحددة كمرحلة أولى على باقي البرامج التدريبية، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية.

كما تابع رئيس الوزراء الموقف المتعلق بالتطبيقات المتخصصة، وما تم في هذا الشأن من تقييم ونقل لهذه التطبيقات حتى تكون جاهزة للتشغيل بالعاصمة الإدارية الجديدة.