"الأعلى للإعلام" يلزم ممثلي الأهلي والزمالك بإزالة المحتوى المخالف من القناتين
(مصراوي):
قال بيان من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن ممثلي الأهلي والزمالك امتثلا اليوم، الأحد، للتحقيق في جلستين استغرقتا قرابة 5 ساعات.
وتعهد ممثلو الناديين، خلال التحقيقات، بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيما يتم تقديمه من محتوى.
وأعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره وتعهدا بالالتزام الفوري بوقف أي تجاوزات.
وأعرب المجلس عن ثقته بالتزام الطرفين بما تم التعهد به، وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلزام كل منهما بإزالة المحتوى المخالف للقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية والذي يحدده المجلس، من قناتي الناديين.
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