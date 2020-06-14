"25 زائر في كل فوج".. وزير السياحة: حظر الشيشة والحفلات الجماعية بالفنادق



(مصراوي):

شدد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على عدد من الضوابط التي سيتم اتباعها دخل الفنادق مع عودة السياحة، أول يوليو المقبل.

وقال الوزير، إنه سيتم حظر الحفلات الجماعية وتقديم الشيشة داخل المنشآت الفندقية، كما سيتم زيادة المسافات بين الكراسي في مطاعم الفنادق، وقياس درجة الحرارة لرواد المطاعم قبل الدخول.

وأضاف العناني خلال مؤتمر بوزارة الإعلام، اليوم الأحد، أنه سيتم تقديم المأكولات في أطباق بلاستيك بقدر المستطاع، وإزالة المفارش الورق، لافتًا إلى ضرورة عدم تجاوز الفوج السياحي لأكثر من 25 شخصًا لحين إشعار آخر.

كما شدد على إلزام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين، على ألا يتخطى عدد الزائرين للمتاحف الكبرى 200 زائر كحد أقصى في الساعة مثل المتحف المصري بالتحرير، و100 في المتاحف الأخرى.

وأكد أنه لن يتم فتح أي فندق إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارتي السياحة والصحة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة القرارات تجاه أي مخالفة في الفنادق.

وأعلن العناني وزير السياحة والآثار، عودة الحركة السياحية بداية من أول يوليو، وستكون السياحة الوافدة في 3 محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.