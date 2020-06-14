اليوم.. تسليم 630 شقة بمشروع "سكن مصر" في دمياط الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بدأ اليوم الأحد 14/6/2020 في تسليم عدد 630 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" المرحلة ألاولى غرب جامعة دمياط، بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارات فى أيام متتالية حتى يوم الإثنين الموافق 10 /8/2020 لمنع التزاحم بين الفائزين بالوحدات عند إنهاء إجراءات التسليم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، أنه جارٍ تسليم وحدات العمارة رقم 1 اليوم الأحد 14/6/2020، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 2، غداً الإثنين 15/6/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء، 16/6/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 17/6/2020، و تم تخصيص يوم الخميس 18/6/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى الأيام السابقة.

وذكر رجب، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 21/6/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الإثنين 22/6/2020، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 23/6/2020، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 24/6/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 25/6/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى الأيام السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الأحد 28/6/2020، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الإثنين 29/6/2020، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 1/7/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 2/7/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى الأيام السابقة.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 5/7/2020، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الإثنين 6/7/2020، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الثلاثاء 7/7/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الأربعاء 8/7/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 9/7/2020 لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 16، يوم الأحد 12/7/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الإثنين 13/7/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الثلاثاء 14/7/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الأربعاء 15/7/2020، وتخصيص يوم الخميس 16/7/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وقال رجب: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 20، يوم الأحد 19/7/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الإثنين 20/7/2020، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الثلاثاء 21/7/2020، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الأربعاء 22/7/2020، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 26/7/2020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الإثنين 27/7/2020، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الثلاثاء 28/7/2020، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الأربعاء 29/7/2020، وتم تخصيص يومي الأحد 9/8/2020 والإثنين 10/8/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه على الفائزين بالوحدات بهذه العمارات التوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع " دمياط الجديدة "، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز "بخطاب البنك " الموجه للجهاز لتسليم الوحدة، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.