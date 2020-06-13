غرامة 5 آلاف جنيه.. برلماني يقترح معاقبة مقيمي الأفراح في الشوارع والمنازل



كتب- مصراوي:

تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن توقيع غرامة مالية على مقيمي الأفراح في الشوارع 5 آلاف جنيه، وداخل المنازل بـ3 آلاف جنيه؛ للتسبب في تجمعات تسهم في زيادة تفشي فيروس كورونا.



وأوضح عامر، خلال اقتراحه الذي تقدم به، اليوم السبت، أنه بعد قرار الحكومة غلق قاعات الأفراح والمناسبات منذ تفشي فيروس كورونا، لجأ العديد من الأسر والعائلات إلى تنظيم الأفراح في الشوارع؛ ومنهم مَن تطوع ونظمها داخل المنازل بعيدًا عن أعين الحكومة، الأمر الذي تسبب في زيادة أعداد الإصابات، ويسهم في توسيع نطاق فرص تفشي الفيروس.



وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن إقامة الأفراح تسببت في زيادة أعداد الإصابات وحدث أكثر من كارثة في محافظتَي المنوفية وبني سويف، عند إقامة تلك الأفراح، والتي ترتب عليها إصابة ما يقرب من 50 فردًا في فرح واحد.



وتابع عامر: كما تتسبب في نقل العدوى بين المواطنين؛ نتيجة الاختلاط المباشر والاحتكاك بعضهم مع بعض في الأفراح، والتلامس المستمر؛ مما سيسهم في نقل العدوى من شخص واحد مصاب إلى عشرات الأشخاص، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية.



واستطرد البرلماني: "في ظل اتباع الدولة سياسات وخططًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ما زالت تلك العادات القاتلة تسيطر على المواطنين؛ نتيجة افتقادهم درجة الوعي الكافي، الأمر الذي يستوجب المحاسبة وتوقيع عقوبات على أصحاب تلك الأفراح".



وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة المستمرة داخل الأحياء؛ لا سيما الجانبية وغير الرئيسية في المناطق الشعبية، ومنع إقامة أي أفراح أو مناسبات ذات تجمعات، وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه على أصحاب تلك الأفراح، و3 آلاف للمناسبات التي تحدث داخل المنازل وفوق الأسطح.