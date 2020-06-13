بعد أزمة الغلاف المسيئ للكنيسة.. مجلة روز اليوسف تغير صفحتها الأولى (صورة)

غيرت مجلة روزاليوسف غلافها الخاص بعددها الصادر اليوم، وذلك بعد الأزمة التي أثارها الغلاف الذي نشر أمس على صفحات التواصل الاجتماعي وحمل صورة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس السابق بجانب صورة مرشد الإخوان محمد بديع وعليها عبارة الجهل المقدس.. أساقفة يتحالفون مع كوفيد ١٩ ضد البابا.

وتضمن الغلاف الجديد للمجلة، والذي تم تغييره بناء على توجبهات من الهيئة الوطنية للصحافة، صورة محمد بديع مرشد الإخوان فقط وعليها عبارة "الجهل المقدس.. وصايا حمل السلاح من تنظيم الإرهاب الدولي.. ٥ أهداف إخوانية لصناعة قنابل بشرية".

وقالت مصادر مسؤولة بمؤسسة روزاليوسف، إن الأزمة التي وقعت منذ مساء أمس سببها انتشار صورة على وسائل التواصل الاجتماعي ولم تكن المجلة قد طبعت حتى هذا الوقت، ثم طُبع العدد ولم يتضمن العدد الصادر هذا الموضوع وهذا الغلاف.

وقررت الهيئة الوطنية للصحافة، إحالة رئيس تحرير مجلة روزاليوسف للتحقيق، بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وقررت الهيئة تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تقوم المجلة في العدد المقبل بالاعتذار عن الإساءة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والأخوة الأقباط، وحفاظًا على التاريخ العريق لمجلة روزاليوسف في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن.