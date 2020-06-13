رئيس الوزراء يتفقد مصنع ضفائر السيارات بـ٦ أكتوبر -فيديو

كتب- محمد سامي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، فيديو مباشر لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، لمصنع إنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات التابع لشركة "سوميتومو" العالمية اليابانية، والتي تمتلك ٧ مصانع بمصر.



يأتي ذلك في إطار حرص رئيس الوزراء على المتابعة الدورية للمصانع والاقتصاد المصري.

وتابع مدبولي الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المصنع لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على العمال وعدم انتشار الفيروس.



وأشاد مستشار رئيس الوزراء بالإجراءات الاحترازية التي يتبعها العاملون بالمصنع، من ارتداء الكمامات والجونديات.