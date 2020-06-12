الحكومة تكشف حقيقة انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا

كتب - محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا، مُوضحةً استمرار المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا وفقاً للشروط التي حددتها الوزارة لضمان سلامة كافة المتواجدين بهذه المستشفيات، فضلاً عن القيام بالتنسيق الدائم مع المستشفيات الخاصة للتأكد من توافر كافة الأدوية اللازمة لعلاج مصابي فيروس كورونا، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لأزمة فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه تم تخصيص عدد من المستشفيات للتعامل مع حالات فيروس كورونا، حيث وصل عدد المستشفيات التي تم تخصيصها إلى جانب مستشفيات العزل إلى 340 مستشفى، تضم 35152 سريراً بالأقسام الداخلية، فضلاً عن 3539 سرير رعاية مركزة، هذا بجانب 643 جهاز "X RAY"، وكذلك 125 جهاز "CT"، بالإضافة إلى 2218 جهازاً للتنفس الصناعي، وجار تجهيز 36 مستشفى للتعامل مع مصابي فيروس كورونا، كما يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لـ 26 مدينة جامعية يمكن الاستفادة منها في التعامل مع حالات فيروس كورونا نحو 69070 سريراً، وكذلك هناك نحو 5013 وحدة رعاية أساسية مسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، ولتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية تم تخصيص الخطين الساخنين "105"، و"15335".