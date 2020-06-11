بالأسماء.. الأعلى للثقافة يعلن الفائزين في 7 مسابقات

كتب - مصراوي:

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، أسماء الفائزين في 6 مسابقات لعام 2019/2020، نظمتها إدارة المسابقات برئاسة ماجدة الرفاعي ورجب الصاوى مدير عام المسابقات والجوائز التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

"مسابقة الإعلام وتعزيز الولاء والانتماء"

فاز بها كل من: "عيسى جاد الكريم عيسى مراد، نجلاء فتحي مصطفى احمد محمد، سلطان خلف الله محمد دياب".

مسابقة التأليف المسرحي

فاز بها كل من: "ابراهيم الحسيني علي محمد، آمال محمد محمد الميرغني (مناصفة)، هدى سعيد أحمد سعيد (مناصفة)، مؤمن محمد محمد علي مؤمن".

مسابقة الصناعات الإبداعية

فاز بها كل من: "ضياء الدين عبد الدايم عمر داود (مناصفة) مركز أول، مدحت شعبان عباس عبد الحي (مناصفة) أول، نجوى محمد أحمد حماد (مناصفة) ثاني، عبد الناصر شحات يونس أحمد (مناصفة) ثاني، حنفي محمود عبد الفتاح حسان (مناصفة) ثالث، محمد فوزي السيد محمد (مناصفة) ثالث".

مسابقة المشروعات القومية

فاز بها كل من: "عبد المعبود محمد عبد الرسول عبد اللطيف، سارة احمد انور احمد، حسام ثابت صدقي قابيل".

مسابقة شعر العامية

فاز بها كل من: "حسام إبراهيم عارف عارف شحاته نجم، محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف السيد سالم، محمد أحمد خليفة مصطفى خليفة".

مسابقة الكاريكاتير

فاز بها كل من: "رحاب أحمد فوزي ياسين، مروة إبراهيم عبد الوهاب سلامة، محمد سعيد فوزي محمد الجاويش"