الأوقاف: نستعد لمرحلة فتح المساجد.. وإعلان تفاصيل رفع تعليق الصلاة الفترة المقبلة

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنها تستعد لمرحلة إعادة فتح المساجد خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن أي تفاصيل خاصة برفع تعليق صلاة الجمع والجماعات، ستعلن في حينها من خلال لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه يوجد تنسيق تام بين جميع المؤسسات ولا سيما مع وزارة الصحة.

كانت لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، أعلنت دراسة فتح العبادة في الأول من يوليو المقبل، بالمحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا.

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