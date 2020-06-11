بالصور.. "الزراعة" تضبط 14 ألف طن خامات وأعلاف غير صالحة بالبحيرة

كتب- أحمد مسعد:



قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه وردت معلومات عن قيام أحد مصانع الأعلاف بمحافظة البحيرة، بتصنيع أعلاف من خامات منتهية الصلاحية وغير مطابقة ظاهرياً للمواصفات القياسية، والمصنع غير مرخص له بتصنيع الأعلاف.



يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف الرقابه على صناعة وتداول الأعلاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه تجاه المخالفين وفى ظل الرقابة الصارمة، والتفتيش المفاجئ، الذى يقوم به لجان حيادية دورية متعاقبة تضم ممثلين عن كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات.



وأضاف سليمان، أنه تم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، ومديرية زراعة النوبارية، وداهمت القوة المصنع.



وتبين أن المصنع يعمل بدون ترخيص وتم ضبط (3055 طن) أعلاف ماشية وأسماك منتج نهائي جاهز للتداول بدون ترخيص، وغير مسجل بوزارة الزراعة فيما يعد غشا تجاريا.



وتم ضبط 11352 طنا مواد خام بدون بيانات ومجهولة المصدر غير مطابقة ظاهرياً للمواصفات القياسية، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها.



وأكد المهندس عبدالعزيز إمام، مدير عام الإدارة العامة للأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الوزارة تراقب صناعة الأعلاف وتداولها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للتأكد من تصنيع أعلاف طبقاً لتسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة، ويتم تصنيعها في مصانع مرخص لها بذلك من الوزارة لتحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي وتناسلي ومناعي سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك.