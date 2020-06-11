أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ندب قضاة ومبادرة شمال سيناء.. السيسي يصدر عددًا من القرارات الجمهورية

09:40 ص الخميس 11 يونيو 2020
ندب قضاة ومبادرة شمال سيناء.. السيسي يصدر عددًا من القرارات الجمهورية

الرئيس السيسي

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء والموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

كما أصدر الرئيس القرار رقم 253 لسنة 2020 بندب القاضي نجاح أحمد محمد موسى نائب رئيس محكمة النقض للعمل مساعدًا أول لوزير العدل.

وأصدر الرئيس أيضا القرار رقم 254 لسنة 2020 بندب عدد من القضاة للعمل مساعدين لوزير العدل.

هذا المحتوى من

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الولايات المتحدة مبادرة شمال سيناء

الخبر التالى:

3 أسابيع في مصارعة المرض.. وفاة نائب مدير معهد القلب بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 38284

    عدد المصابين

  • 10289

    عدد المتعافين

  • 1342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7347323

    عدد المصابين

  • 3442690

    عدد المتعافين

  • 415173

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان