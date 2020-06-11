ندب قضاة ومبادرة شمال سيناء.. السيسي يصدر عددًا من القرارات الجمهورية

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء والموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

كما أصدر الرئيس القرار رقم 253 لسنة 2020 بندب القاضي نجاح أحمد محمد موسى نائب رئيس محكمة النقض للعمل مساعدًا أول لوزير العدل.

وأصدر الرئيس أيضا القرار رقم 254 لسنة 2020 بندب عدد من القضاة للعمل مساعدين لوزير العدل.