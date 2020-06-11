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إصابة رئيس "الرعاية الصحية" بـ"الصحفيين" بأزمة قلبية

09:27 ص الخميس 11 يونيو 2020
إصابة رئيس "الرعاية الصحية" بـ"الصحفيين" بأزمة قلبية

الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد

كتب- مصراوي:

أصيب الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين، رئيس تحرير بوابة "روز اليوسف"، بأزمة قلبية نتيجة إجهاد ضخم تعرض له مؤخرا.

ودخل أيمن عبدالمجيد المستشفى مساء أمس الأربعاء، لتلقي العلاج نتيجة المجهود الزائد الذي بذله في الفترة الماضية.

وقال أيمن في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ثلاثة أشهر من القتال، ليل نهار، محاصرة لكوفيد اللعين، مصارعته في أجساد زملاء وأسرهم، تمكن من النفاذ إليهم، الحمد لله في معظم الجولات انتصار، وحصار لذلك اللعين، لكن القلب لم يحتمل عمل 21 ساعة في اليوم، ونوم ثلاث ساعات فقط.

وتابع: أجهده مشاركة زملاء آلامهم وأوجاعهم، يعلم الله مداها، لكن الله سلم، بفضل دعوات المحبين والمخلصين، وعكة ناتجة عن الإجهاد الحاد، وإن شاء الله تمر بسلام؛ لنواصل معًا القتال على الجبهة، أثق في رعاية الله، الإرادة فولاذية، لا داعي للقلق.

أيمن عبد المجيد نقابة الصحفيين

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