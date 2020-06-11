إصابة رئيس "الرعاية الصحية" بـ"الصحفيين" بأزمة قلبية
كتب- مصراوي:
أصيب الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين، رئيس تحرير بوابة "روز اليوسف"، بأزمة قلبية نتيجة إجهاد ضخم تعرض له مؤخرا.
ودخل أيمن عبدالمجيد المستشفى مساء أمس الأربعاء، لتلقي العلاج نتيجة المجهود الزائد الذي بذله في الفترة الماضية.
وقال أيمن في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ثلاثة أشهر من القتال، ليل نهار، محاصرة لكوفيد اللعين، مصارعته في أجساد زملاء وأسرهم، تمكن من النفاذ إليهم، الحمد لله في معظم الجولات انتصار، وحصار لذلك اللعين، لكن القلب لم يحتمل عمل 21 ساعة في اليوم، ونوم ثلاث ساعات فقط.
وتابع: أجهده مشاركة زملاء آلامهم وأوجاعهم، يعلم الله مداها، لكن الله سلم، بفضل دعوات المحبين والمخلصين، وعكة ناتجة عن الإجهاد الحاد، وإن شاء الله تمر بسلام؛ لنواصل معًا القتال على الجبهة، أثق في رعاية الله، الإرادة فولاذية، لا داعي للقلق.
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