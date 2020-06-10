التعلم عن بعد ورسم تأشيرة السياحة.. الحكومة توافق على 22 قرارًا ومشروع قانون

كتب- يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تناول بحث عدد من الملفات.

ويرصد "مصراوي" 22 قرارا للحكومة كالتالي:

تعديل لائحة "تنظيم الجامعات"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص إجازة تدريس المناهج الدراسية الكترونياً بنظام التعليم عن بعد، وفقاً لطبيعة الدراسة في الكليات والمعاهد المختلفة.

يأتي ذلك في ضوء التعامل مع التحديات التي فرضتها أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما استوجب ضرورة اللجوء إلى نظام التعليم عن بعد، وإجراء الاختبارات إلكترونياً بحسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، متى توافرت للكلية أو المعهد البنية التحتية والإمكانات التكنولوجية التي تمكنها من ذلك.

قرار جمهوري بشأن منح الدراسة بالجامعة الأمريكية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فيما يتعلق بتعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين، حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتضمن التعديل تخصيص الجامعة الأمريكية بالقاهرة للحكومة المصرية 30 منحة دراسية كاملة سنوياً تقدم للطلاب المصريين من المدارس الحكومية الذين ترشحهم وزارة التعليم العالي الراغبين في الدراسة بالجامعة بمرحلة البكالوريوس، وذلك طبقاً لشروط وأحكام القبول المعمول بها لدى الجامعة.

تعديل قانون حماية الملكية الفكرية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

ونص التعديل على السماح لمن هم دون 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلاً من الرسم المقرر حالياً وهو ألف جنيه للقيد الواحد، كما تضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة للمبدعين الصغار، والتزامها برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفتح المجال لهم لقيد تصرفاتهم في مجالات الإبداع.

الشريط السياحي بأسوان الجديدة

وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار مشروع الشريط السياحي بمدينة أسوان الجديدة بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة.

12 مشروع قانون للبحث عن البترول والغاز

وافق مجلس الوزراء على 12 مشروعاً لقوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، بين كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك مع عدد من الشركات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإماراتية، والكويتية

توصيات لجنة فض منازعات الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 63، بتاريخ 1 يونيو 2020، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار

زيادة أوامر الإسناد بالأمر المباشر لـ24 مشروعًا

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 3/6/2020، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على 24 مشروعاً، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الاسعار.

بدء العمل بالعقود النموذجية بداية يوليو المقبل

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية الخاص ببدء العمل بأنماط العقود النموذجية ( الحزمتين الأولى والثانية) في الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك بما يتوافق مع السنة المالية الجديدة، على أن يصدر كتاب دوري من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء يتضمن كافة التعليمات التي يتعين على تلك الجهات اتباعها عند العمل بأنماط العقود المشار إليها، وتضمينه بتاريخ بدء العمل بها.

وتضمنت موافقة مجلس الوزراء التوجيه بقيام وزارة المالية، مُمثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية، باستكمال الإجراءات التنسيقية مع المجمع الصناعي وأي جهة أخرى لاتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ تأمين وميكنة العقود النموذجية بما في ذلك إعداد قواعد البيانات وتقديم الدعم الفني للجهات الإدارية وغيرها ذات الصلة

جدولة مديونية "مصر للطيران" لصالح "مصر للبترول"

وافق مجلس الوزراء على محضر الاتفاق الخاص بالمديونية المستحقة على شركة مصر للطيران، لصالح شركة مصر للبترول.

وتضمن الاتفاق إسقاط 50% من فوائد تأخير قيمة المسحوبات الشهرية، والمنصوص عليها في العقد المبرم بين شركة مصر للبترول وشركة مصر للطيران، مع جدولة السداد على دفعات لمدة 8 سنوات، ومنح شركة مصر للطيران مدة عام قبل بداية السداد وتسوية المديونية

"جائزة الدولة للمبدع الصغير"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، ينص على إنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً، ولم يجاوز سنه 18 سنة، في مجالات الثقافة والفنون.

تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون.

وتشمل الجائزة منح مبلغ مالي للفائز، في مجالات الثقافة، ومثله في مجال الفنون، إلى جانب قضاء الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة مدة لا تجاوز 3 أشهر، خلال العطلة الدراسية الصيفية في إحدى المدن المصرية، رفقة مشرف مختص من وزارة الثقافة، بالإضافة إلى نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة، ومنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير".

وتمت الموافقة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع.

إعفاء السائحين الوافدين عبر الطيران المباشر من رسوم التأشيرة

وافق مجلس الوزراء على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، من سداد رسوم التأشيرة السياحية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، نهاية الموسم السياحي الصيفي.

وتأتي هذه الحوافز بهدف دفع حركة الحجوزات للمقصد السياحي المصري لمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على تشجيع التدفق السياحي إليها، وذلك في إطار الاستعداد لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر بعد إنهاء قرار تعليق حركة الطيران، وتنفيذ الخطة الترويجية لجذب السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطيران المدني سبق ووافقت على منح خصم 50% على رسم الإيواء والهبوط بكافة المدن السياحية للرحلات "الشارتر" و20% على الخدمات الأرضية لكافة المدن السياحية.