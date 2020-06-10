أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محور جسر السويس

02:00 م الأربعاء 10 يونيو 2020
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محور جسر السويس

اللواء خالد عبد العال

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم أعمال تطوير محور جسر السويس فى المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن والذي تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة كما تفقد محورى عبدالعزيز فهمي والحجاز وشارعي المنتزة ومحمد فريد بالنزهة لمتابعة الأعمال التى تقوم بها المحافظة في إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة الشوارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطي ورفع كفاءة النظافة والتشجير للشوارع المطلة والمتقاطعة مع المحاور الرئيسية.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محور جسر السويس

الخبر التالى:

مولدات كهربائية وبوابات تعقيم.. ننشر خطة القاهرة لامتحانات الثانوية العامة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 36829

    عدد المصابين

  • 9786

    عدد المتعافين

  • 1306

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7268141

    عدد المصابين

  • 3580135

    عدد المتعافين

  • 411350

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الجمعة