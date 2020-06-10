محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محور جسر السويس

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم أعمال تطوير محور جسر السويس فى المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن والذي تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة كما تفقد محورى عبدالعزيز فهمي والحجاز وشارعي المنتزة ومحمد فريد بالنزهة لمتابعة الأعمال التى تقوم بها المحافظة في إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة الشوارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطي ورفع كفاءة النظافة والتشجير للشوارع المطلة والمتقاطعة مع المحاور الرئيسية.