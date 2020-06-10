لبحث التعويضات.. "إسكان البرلمان": جلسات حوار مجتمعي لمتضرري محور ترعة الزمر

كتب- مصراوي:

قال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الوزارة أرسلت التقرير الخاص بمحور شارع ترعة الزمر، بناءً على طلب اللجنة عقب تنظيمها زيارة إلى الموقع قبل عيد الفطر.

وأوضح حمودة، خلال حديث له، اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستعقد عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لدراسة التقرير بالتفصيل، بالإضافة إلى الاستماع إلى عدد من المتضررين من الأهالي؛ خلال عقد عدد من جلسات الاستماع؛ للوقوف على كل التفاصيل، بالإضافة إلى استدعاء كل الجهات المعنية للوصول إلى حلول مرضية وإعلاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن الوفد البرلماني الذي زار الموقع طلب من المحافظة رُخص العقارات المتضررة، ورسمًا يوضح مسار المحور موقعًا عليه خط التنظيم والعمارات المطلة وأبعادها وبُعدها عن المسار، وتطور خط التنظيم منذ صدور أول رخصة على مسار المحور، واشتراطات البناء للعمارات على مسار المحور منذ صدور أول رخصة، والقيمة السوقية للعقارات فى تلك المنطقة.

وتابع حمودة بأن اللجنة طالبت وزارة الإسكان وجهاز التعمير، الوقوف على موعد البدء والانتهاء لكل مرحلة والميزانية المقررة للمشروع ونسبة التنفيذ الحالية، ومبلغ التعويضات المخصصة للأهالي وطريقة وتوقيت توزيعها، والأسس الموجبة للتعويض، وكيفية تلافي المشكلات الحالية في المراحل المقبلة والبدائل المختلفة، وتحديد المسارات المرورية أسفل الكباري بمنطقة العمرانية، والاحتياطات التي سيتم تنفيذها لتأمين العقارات القريبة من مسار المحور، والعوائق التي واجهت المشروع في المرحلة السابقة والحلول التي تم اتخاذها.