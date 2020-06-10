برلماني يتهم الاستزراع السمكي بإهدار المال العام بحوض ٢٣ بالقنطرة شرق
كتب - مصراوي:
تقدم النائب إبراهيم عبد الوهاب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب لتقديمه لرئيس مجلس الوزراء، في شأن إهدار المال العام في مشروع الاستزراع السمكي لحوض ٢٣ بمركز القنطرة شرق، وذلك استنادا إلى حكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من لائحة من مجلس النواب الداخلية.
وأوضح عبد الوهاب أن شركة الاستزراع السمكي قامت منذ أكثر من ٨ أشهر بشراء أحفاد مواسير ري وصرف من الحديد، دون الرجوع للاستشاري وكان يجب استبداله بمواسير بلاستيك.
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