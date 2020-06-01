وفاة ثالث حالة بجريدة الجمهورية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفي اليوم، محمد فوزي بأمن مؤسسة دار التحرير (الجمهورية) متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو يعد حالة الوفاة الثالثة بجريدة الجمهورية.

وسبق فوزي وفاة الكاتب الصحفي فتحي الصراوي، نائب رئيس تحرير الجمهورية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، والذي كان بمثابة حالة الوفاة الثانية في المؤسسة في أقل من ٢٤ ساعة.

وكان قد توفي الزميل مجدى علي الموظف بإدارة الملصقات بإعلانات المصرية التابعة لدار التحرير للطبع والنشر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.