نقابة الأطباء تنعي طبيبين توفيا بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

نعت نقابة الأطباء، الدكتور يحيى سعد، مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة والذي توفي بعد إصابته بڤيروس كورونا المستجد.

وقدمت النقابة العزاء لأسرة الطبيب الراحل، سائلة الله أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما نعت النقابة الدكتور أحمد ياسين غلاب أخصائي المسالك البولية والذي توفي إثر إصابته بڤيروس كورونا.