أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

نقابة الأطباء تنعي طبيبين توفيا بكورونا

02:20 م الإثنين 01 يونيو 2020
نقابة الأطباء تنعي طبيبين توفيا بكورونا

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:
نعت نقابة الأطباء، الدكتور يحيى سعد، مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة والذي توفي بعد إصابته بڤيروس كورونا المستجد.

وقدمت النقابة العزاء لأسرة الطبيب الراحل، سائلة الله أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما نعت النقابة الدكتور أحمد ياسين غلاب أخصائي المسالك البولية والذي توفي إثر إصابته بڤيروس كورونا.

نقابة الأطباء يحيى سعد ?يروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

الخبر التالى:

الصحة تُضيف دواء "الإيدز" ضمن بروتوكول علاج مصابي كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 24985

    عدد المصابين

  • 6037

    عدد المتعافين

  • 959

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم العالي: مصر فعليا 117 ألف إصابة كورونا وفق النموذج الافتراضي