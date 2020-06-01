نقابة الأطباء تنعي طبيبين توفيا بكورونا
كتب - أحمد جمعة:
نعت نقابة الأطباء، الدكتور يحيى سعد، مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة والذي توفي بعد إصابته بڤيروس كورونا المستجد.
وقدمت النقابة العزاء لأسرة الطبيب الراحل، سائلة الله أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
كما نعت النقابة الدكتور أحمد ياسين غلاب أخصائي المسالك البولية والذي توفي إثر إصابته بڤيروس كورونا.
الخبر التالى:الصحة تُضيف دواء "الإيدز" ضمن بروتوكول علاج مصابي كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
24985
عدد المصابين
-
6037
عدد المتعافين
-
959
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6148851
عدد المصابين
-
2727832
عدد المتعافين
-
370479
عدد الوفيات
إعلان