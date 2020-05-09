أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الصحة تبدأ تلقي أسئلة أطباء تكليف مارس.. والوزيرة ترد غدًا

04:31 م السبت 09 مايو 2020
الصحة تبدأ تلقي أسئلة أطباء تكليف مارس.. والوزيرة ترد غدًا

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، بدء تلقي الاسئلة والاستفسارات المختلفة بخصوص نظام التكليف والتدريب لدفعة مارس 2020.

وطالبت الوزارة من أطباء دفعة مارس 2020 إرسال أسئلتهم على الرابط التالي: اضغط هنا

وأوضحت أنه من المقرر أن ترد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على كافة الأسئلة والاستفسارات غدًا الحد.

اقرأ أيضًا..

- 3 أسباب.. لماذا قفزت إصابات كورونا في مصر منذ بداية مايو؟ (تفاعلي)

هالة زايد وزارة الصحة تكليف الاطباء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8476

    عدد المصابين

  • 1945

    عدد المتعافين

  • 503

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3959249

    عدد المصابين

  • 1334463

    عدد المتعافين

  • 275397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان