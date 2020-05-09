وزيرة الصحة: مصر حجزت دفعة من دواء "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر حجزت دفعة أولى من دواء "ريمديسيفير" والذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت خلال جولتها بمستشفى حميات الإسكندرية اليوم السبت، أنه يتم متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، موضحة أنه يتم استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وسيتم الإعلان عن النتائج أولًا بأول.

وشددت الوزيرة خلال جولتها التفقدية، اليوم السبت، على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واجراءات التباعد الاجتماعي، مؤكدة أن وعي المواطن عامل أساسي في حمايته هو وأسرته.

كما وجهت الشكر للأطقم الطبية لما لمسته من كفاءة عالية وإخلاص في العمل قائلة لهم: "أنتم فخر لنا وللدولة المصرية وتثبتون يوما بعد يوم أنكم على قدر المسئولية".