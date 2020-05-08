أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

السكة الحديد تواصل تطهير القطارات والمحطات لمواجهة "كورونا" (صور وفيديو)

09:12 م الجمعة 08 مايو 2020
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب- محمد عاطف:


تواصل هيئة سكك حديد مصر، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة تفشي فيروس "كورونا".

وقال بيان إعلامي للهيئة، إن فرق التطهير والتعقيم مازالت تعمل على تطهير كافة القطارات والمحطات والأرصفة، لمنع انتشار فيروس "كورونا" وفي إطار إجراءات الدولة المصرية لمواجهة الأزمة.

الفيديو:

فيروس كورونا هيئة سكك حديد مصر تطهير القطارات وزارة النقل

الخبر التالى:

وصول 135 مصريًا من تركيا إلى مطار القاهرة الدولي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7981

    عدد المصابين

  • 1887

    عدد المتعافين

  • 482

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3871718

    عدد المصابين

  • 1293333

    عدد المتعافين

  • 270118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان