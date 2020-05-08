السكة الحديد تواصل تطهير القطارات والمحطات لمواجهة "كورونا" (صور وفيديو)

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كتب- محمد عاطف:



تواصل هيئة سكك حديد مصر، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة تفشي فيروس "كورونا".

وقال بيان إعلامي للهيئة، إن فرق التطهير والتعقيم مازالت تعمل على تطهير كافة القطارات والمحطات والأرصفة، لمنع انتشار فيروس "كورونا" وفي إطار إجراءات الدولة المصرية لمواجهة الأزمة.

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