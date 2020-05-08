أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الإسكان: تنفيذ شبكة الصرف الصحي لعمارات "السلام" لسكان العشوائيات غير الآمنة

11:47 ص الجمعة 08 مايو 2020
الإسكان: تنفيذ شبكة الصرف الصحي لعمارات "السلام" لسكان العشوائيات غير الآمنة

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارِ تنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي بمشروع عمارات "مدينة السلام" لسكان المناطق العشوائية "غير الآمنة"، حيث يتم العمل بوتيرة متسارعة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه جارٍ تنفيذ نحو 126 عمارة "عمارات السلام" لأهالي المناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه، وبنسبة إنجاز بلغت أكثر من 60%، وجار استكمال أعمال المرافق والطرق للعمارات.

ووجه رئيس جهاز مدينة العبور، باتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة توفير المهمات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامات، وتوفير مواد التطهير والتعقيم بمواقع العمل المختلفة، وجهاز قياس الحرارة.

مدينة السلام المناطق العشوائية شبكة الصرف الصحي الإسكان

الخبر التالى:

ننشر نص قرار رئيس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة كورونا حتى نهاية رمضان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7981

    عدد المصابين

  • 1887

    عدد المتعافين

  • 482

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3784085

    عدد المصابين

  • 1255685

    عدد المتعافين

  • 264679

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فتح الأندية والتحذير من شراء الملابس.. الحكومة ترد على 7 شائعات بشأن كورونا