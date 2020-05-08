تحمل 82 مصريًا.. رحلة استثنائية للعالقين في "لاجوس" تصل مطار مرسى علم

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، رحلة طيران استئنائية قامة من مدينة "لاجوس" على متنها 82 مصريًا من العالقين في نيجيريا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووصلت الرحلة التي سيرتها شركة "آير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، وتم فحص جميع الركاب القادمين على متنها، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يومًا وذلك تنفيذًا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الطيران المدني أعلنت عن تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بدول الخارج بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.​