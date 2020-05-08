بعد تداول صوره على فيسبوك.. "الشكاوى الحكومية" تنجح في إنقاذ مُسن بلا مأوى
كتب- محمد غايات:
أعلن الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، استجابة المنظومة لاستغاثة مُسن بلا مأوى، كان مُلقى بأحد شوارع منطقة الدويقة الجديدة بمحافظة القاهرة.
وتداول العديد عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook منشورًا يتضمن صورًا للمُشرد مُسجى على الأرض في حالة إعياء شديد، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل لمساعدته.
وأكد مدير المنظومة، أنه فور رصد المنشور تم التنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع حالة المسن، حيث تم البدء بنقله إلى مستشفى الحسين الجامعي للاطمئنان على حالته الصحية، بهدف التأكد من مدى إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ومن ثم التنسيق مع الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير مستشفى الحميات بالعباسية، ونقل الحالة لمستشفى حميات العباسية لإجراء التحاليل المناسبة له وأخذ المسحة منه، لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى أن المحور الثاني للتحرك جاء في إطار توفير الرعاية الاجتماعية الملائمة للحالة، لافتاً إلى أنه استكمالًا لإجراءات نقل وإيداع المواطن محل الاستغاثة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة لاستقبال الحالة، وعلى الفور توجه فريق من وحدات غرب القاهرة المتنقلة التابعة للمديرية لاتخاذ التدابير اللازمة لنقل وإيواء المواطن محل الشكوى بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة بمحيط منطقة حدائق القبة، وتم إيداعه بغرفة عزل داخل الدار لحين ظهور نتائج التحاليل الخاصة به حرصًا على سلامة النزلاء.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
7981
عدد المصابين
-
1887
عدد المتعافين
-
482
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3784085
عدد المصابين
-
1255685
عدد المتعافين
-
264679
عدد الوفيات
إعلان