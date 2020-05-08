الحكومة تنفي توقف مشروعات "التنمية المحلية في صعيد مصر" بسبب كورونا
كتب- محمد غايات:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الووراء، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتوقف العمل بالمشروعات القومية في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نتيجة فيروس كورونا.
وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، أنه تم التواصل مع وزارة التنمية المحلية والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.
وشددت الوزارة، على أن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة كافة العاملين بمواقع المشروعات المختلفة.
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