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قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تعاون في المسائل الجمركية مع البحرين

11:33 ص الخميس 07 مايو 2020
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تعاون في المسائل الجمركية مع البحرين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والموقعة في المنامة بتاريخ 11 نوفمبر 2018.

ومن ناحية أخرى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 164 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 94.99 فدان ناحية محافظة المنوفية لصالح القوات المسلحة.

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