الوفد: إعادة تشكيل المجالس التصديرية يدعم تنشيط الاقتصاد القومي

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، بقرار الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بإعادة تشكيل المجالس التصديرية، معتبرا أنه خطوة جادة من قبل الحكومة لرد أعباء الصادرات، عن طريق نظام الدفع الإلكتروني لأكثر من 2000 شركة بقيمة تبلغ 2 مليار جنيه.

وأكد قوطة، في بيان، أن قرار وزيرة التجارة والصناعة بتشكيل 13 مجلسًا تصديريًا لمدة ثلاث سنوات، واختيار رجال أعمال متميزين، يأتي دعما لدفع عملية التصدير، بما يسهم في إحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، ويعد ضمانا لاستمرار عملية الإنتاج.

وأضاف رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن الاهتمام بالتصدير يأتي على رأس الأولويات وخصوصا التركيز على السوق الأفريقي، لما للتصدير من تأثير إيجابي على الاقتصاد، لاعتماده على التعامل بالعملات الأجنبية، مما يقوي الجنيه المصري.