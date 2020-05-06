حظر الأفراح والحفلات.. ننشر الضوابط الكاملة لتشغيل الفنادق "مستند"



كتب- يوسف عفيفي:



أصدر عبدالفتاح العاصي، رئيس قطاع الفنادق، الضوابط العامة الواجب الالتزام بها في تشغيل الفنادق شريطة العمل بنسبة إشغال 25% من إجمالي الطاقة الفندقية اعتبارًا من 15 مايو الجاري، وبنسبة 50% اعتبارًا من بداية شهر يونيو المقبل.



وجاءت أبرز الضوابط العامة التي يجب الالتزام بها في تشغيل الفنادق والمنتجعات في إطار جائحة كورونا على النحو التالي:



-15 مايو 2020: المرحلة الأولي التشغيل التجريبي بنسبة إشغال بحد أقصي 25% ويشمل ذلك "سياحة اليوم الواحد" من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق.



-1 يونيو 2020: التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق.



اشتراطات التشغيل:

- يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل التقدم بطلب لعمل مراجعة وتفتيش وفقاً لمعايير السلامة الصحية التي يتم تعميمها من خلال غرفة المنشأت الفندقية وفي حالة اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش تصدر له شهادة سلامة صحية، وعلامة تجارية لشهادة السلامة الصحية.

- يتم إجراء عملية المراجعة والتفتيش خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

- ضرورة توفير كل فندق عيادة وطبيب بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة.

- التأكد من وجود أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة "عدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان".

- تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة والسكان للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

- التنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية في وزارة البيئة بشأن خزانات المياه.



الإجراءات الوقائية في المنشآت الفندقية:

- عدم تجاوز سعة الغرفة شخصين بالغين "طفل واحد بالغرفة العائلية".

- يتم تحديد نظام الإعاشة بمعرفة الفندق.

- التزام المنشآت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين والنزلاء أدوات تطهير وتعقيم أقنعة وقفازات".

- أقصى حمولة للمصعد 50% من الطاقة الاستيعابية.

- توفير التهوية الجيدة في جميع الأماكن.

- توفير لافتات توعية حول طرق منع انتشار العدوى.

- حظر خدمة ركن السيارات.

- عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي.

- السماح بتشغيل كازينوهات ألعاب المائدة بنسبة 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للكازينو مع التأكيد على استخدام كافة أدوات الوقاية الشخصية.

- تخصيص فندق صغير "أو دور في الفندق" في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة البسيطة وغير الحرجة وحالات الاشتباه.



استقبال النزلاء:

- تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق.

- إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

- تعقيم أمتعة النزلاء قبل دخول الفندق الوصول إلى الفندق والمغادرة منها.

- قياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة.

- توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات.

- تطهير كافة المناطق بانتظام.

- توخي معايير الحذر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والأشخاص فوق سن 65 وإخطار وزارة الصحة والسكان لاتخاذ إجراءات متابعة أكثر تكثيفًا.

- في حالة اكتشاف حالات إيجابية بين أحد النزلاء يتم إخطار وزارة الصحة والسكان للتنسيق بشأن عزل الحالة في الأماكن المخصصة لذلك بالمستشفيات أو الفندق على حسب الحالة، ووفقًا لما تقرره وزارة الصحة.

- الإعلان على موقع الفندق عن الاشتراطات لإطلاع النزيل عليها قبل الوصول.



خدمات حمام السباحة بالشواطيء:

- الصيانة والتطهير المناسبين لحمامات السباحة بشكل منتظم واستخدام أقصى نسبة تركيز كولور "5مجم/لتر" والبرومين "10مجم/لتر" مسموح بها لإبطال عمل فيروس كوفيد -19.

- تطهير المنطقة المحيطة بالشاطىء وحمام السباحة متضمنة الطاولات والأسطح وكراسي الاستلقاء للشمس والأدوات، بعد استخدام كل نزيل وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل.

- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كراسي الاستلقاء للتشمس.

- تسليم الفوط المستخدمة على الشاطيء في الغرف لتقليل نقاط التلامس مع الأشخاص.

- تقليل الأنشطة الترفيهية على الشواطىء وحمامات السباحة.

- خدمات الصالة الرياضية والساونا.

- تطهير النقاط الملموسة كل ساعة، وتطهير منطقة الصالة الرياضية بالكامل بعد استخدام النزيل مع الحرص على التباعد بين الأجهزة ومنع الاستحمام في الصالة.

- حظر إستخدام الجاكوزي والساونا والبخار وجلسات المساج.

- تنظيف وتطهير جميع الحمامات المتواجدة داخل الصالة الرياضية كل ساعة وغلق أماكن الاستحمام الملحقة بالصالات الرياضية.

- عدم قبول رواد من خارج الفنادق.



خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس:

- تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوي واتباع تعليمات وزارة الصحة.

- تنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.

- تطهير الممرات بشكل يومي وتطهير الغرف بالكامل بعد مغادرة النزلاء.

- توفير اّلة البخار لتطهير الأثاث والأقمشة.

- تنظيف المفروشات المتسخة ومناشف حمام السباحة في درجة حرارة عالية وتطهير المغسلة بعد إتمام عملية الغسيل اليومية.

- عدم تغيير فرش الأسرة بصفة يومية والاعتماد بشكل أكبر على الخدمة الذاتية في تنظيف الغرف.



الأنشطة السياحية والغوص:

- تعقيم المعدات "المنظم وقناع الوجة والسنوركل وجهاز معادل الطفو وبدلة الغوص" عن طريق غمرها في محلول تبيض بتركيز 10%.

- الالتزام بتنظيف الأسطح والأماكن التي يتواجد بها حركة بشكل منتظم "كالحمامات ومقابض الأبواب وأسطح المكاتب وما إلى ذلك".

- وضع اشتراطات بشأن عدد الركاب على المركب.

- الالتزام بأن يستخدم كل شخص المعدات الخاصة به طوال الرحلة وعدم مشاركتها مع الآخرين.

- توفير خافض للحرارة على متن اليخوت وفي مقر المنشآت وقياس حرارة الركاب.

- تقديم قائمة بالمشاركين والقائمين على رحلات السفاري للمسئولين.



إجراءات الإشراف والوقاية:

قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل وهي:

- إنشاء سجل للإجراءات والتدابير المهمة التي تم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية "على سبيل المثال التاريخ والوقت الذي تم استخدام المطهر فيه والشخص المنفذ".

- اعتماد الكشف بصورة يومية.

- الإبلاغ عن أي حالة مشتبة فيها سواء من العاملين أو النزلاء.

- حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة مدير المنشأة ووقف نشاطها.

- التخلص من النفايات بشكل أمن "بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والبيئة".