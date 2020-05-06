"البحوث الفلكية": هزة أرضية بقوة 3.7 درجة شرق العريش دون خسائر

زلزال في القاهرة.. ما الذي يجب عليك فعله حال وقوع

كتب- يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الأربعاء، هزة أرضية في تمام الساعة الثانية وستة وخمسون دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة بقوة ٣.٧ درجة على مقياس ريختر وعلى عمق ٤ كم، في منطقة البحر الميت.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان، إن الهزة تبعد مسافة ١٤٠ كم شرق مدينة العريش و١٦٠ كم جنوب غرب مدينة عمان الأردنية، ولَم يتثن رصد وقوع ضحايا أو خسائر داخل الأراضي المصرية.

وأوضح "القاضي"، أنه جار تحليل باقي بيانات الشبكات العالمية وتكاملها مع تحليل بيانات الشبكة المصرية ورصد مزيد من المعلومات عن أي آثار سلبية في محيط مركز الزلزال سواء داخل الأراضي الأردنية أو الفلسطينية المحتله أو الأراضي المصرية.