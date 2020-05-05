برلماني: قرارات السيسي للتعامل مع كورونا حكيمة وعاجلة لدفع عجلة الإنتاج

كتب - أحمد علي:

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس، عضو لجنة الصناعة، أن الرئيس السيسي أظهر حرصا بالغا منذ بداية أزمة كورونا على دعم العمال بتشريعات وإجراءات خفضت من فرص تضرر العمالة والقطاع الخاص، حتى لا يكون هناك فرصة للتفكير في تسريح العمال أو تشريدهم.

وأضاف في بيان له، الثلاثاء، أن الرئيس كان حريصًا منذ بداية الأزمة على دعم العمالة غير المنتظمة وهم الأكثر تضررًا جراء هذا الفيروس، بتخصيص منحة بقيمة 500 جنيه لمدة 3 شهور، بجانب صرف الدفعة الأولى من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة، وتصل إلى 57 مليونا و217 ألفاً و523 جنيها، لنحو 48 ألفا و968 عاملاً يعملون فى 205 منشآت متضررة من فيروس "كورونا" المستجد، ويصل عددهم الإجمالي إلى 900 ألف.

وأشار إلى أن مصر تُعد من أوائل دول العالم التي اتخذت تدابير احترازية للحفاظ على العمال وأصحاب الأعمال، ما يؤكد أن القيادة السياسية تعمل وتحرص على مصلحة العمال والموظفين وتتعامل بكل إنسانية معهم، عكس دول كثيرة اضطرت لتخفيض أجور العمال بل وتخفيض العمالة نفسها.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي كان حريصا على سير عجلة التنمية دون المخاطرة بصحة عمال مصر، وتوجه بنفسه لمواقع العمل ليتأكد من تطبيق العمال الاجراءات الاحترازية.