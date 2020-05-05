حدث في ٨ ساعات| مدبولي يوجه بإنشاء مجلس أعلى للصحة.. وإصابات كورونا تتجاوز 7 آلاف

كتب أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان رئيس مجلس الوزراء تحمل الدولة تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي بالمدن الجامعية، وإصدار توجيهاته بإنشاء مجلس أعلى للصحة، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لأكثر من سبعة آلاف.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: