أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

حدث في ٨ ساعات| مدبولي يوجه بإنشاء مجلس أعلى للصحة.. وإصابات كورونا تتجاوز 7 آلاف

06:13 م الثلاثاء 05 مايو 2020
حدث في ٨ ساعات| مدبولي يوجه بإنشاء مجلس أعلى للصحة.. وإصابات كورونا تتجاوز 7 آلاف

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان رئيس مجلس الوزراء تحمل الدولة تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي بالمدن الجامعية، وإصدار توجيهاته بإنشاء مجلس أعلى للصحة، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لأكثر من سبعة آلاف.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصطفى مدبولى إصابات كورونا فيروس كورونا المدن الجامعية مجلس أعلى للصحة

الخبر التالى:

وصول رحلة لعالقين مصريين بالسودان وتنزانيا لمطار مرسى علم - صور

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تجاوزنا 7 آلاف حالة.. الصحة: 388 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة