حدث ليلًا| مسئول بالصحة يطالب بإجراءات أشد قسوة ضد كورونا.. وحقيقة أجسام مضيئة في السماء

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- "خسرنا الرهان على وعي الشعب".. رئيس مكافحة "كورونا" يطالب بإجراءات أكثر قسوة وشدة

انتقد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، تفاعل المصريين مع التحذيرات المستمرة من خطورة كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، قائلًا: "راهنا على وعى الشعب وللأسف لم نكسب الرهان، ولكن عندنا أمل أن يعود الوعى للشعب المصري ويلتزم بالإجراءات الاحترازية.. قلة الوعى أرهقت النظام الطبي في مصر".

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- ​​"البحوث الفلكية" يكشف حقيقة الأجرام المضيئة في سماء القاهرة والسعودية

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة الأجرام المضيئة، التي ظهرت تتحرك متراصة خلف بعضها كقطار من النجوم في سماء القاهرة والسعودية والأردن، وسببت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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- "ادعم شيخ الأزهر".. قصة تريند مصر "الأول" والسبب فيديو "مُفبرك وقديم"

على مدار الساعات الماضية، تصدر هاشتاج ادعم شيخ الأزهر، الترتيب الأول على موقع التدوينات القصيرة " تويتر" في مصر، بعد تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، للإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية على إم بي سي مصر، يطالب فيه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتقديم استقالته.

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- الصحة: 350 جنيهًا مكافأة يومية للعاملين بمقار عزل كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، قيمة المكافآت اليومية الاستثنائية للأطقم الطبية والعاملين المتعاملين مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقرات العزل بالمدن الجامعية ونزل الشباب.

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- خبير زراعي يوضح حقيقة إصابة "البطيخ" بمواد مسرطنة

يعتبر محصول البطيخ من المحاصيل الصيفية المفضلة لدى العديد من المصريين، لكن في الفترة الأخيرة انتشرت عدة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من تناول البطيخ لرشه بمواد مسرطنة، وهرمونات.

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- ​الآثار تحرر محضرًا لسرقة شريط نحاس من جامع الأمير جمال الدين الأستادار

قالت وزراة السياحة الآثار، إنه أثناء المرور الدوري لأفراد أمن الآثار ومفتشي آثار منطقة الجمالية تبين لهم اختفاء جزء من الشريط النحاسي المستطيل المثبت على واجهة ضلفتي باب جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الأستادار، والتي تم إضافتها اثناء أعمال الترميم التي تمت بالجامع عام 2000.

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- وزير الري يبحث الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، اجتماعًا مع ممثلي الشركات والمقاولين المتخصصين في أعمال تأهيل الترع، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع.

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- مصر توقع على تعديل الاتفاق المبرم مع "الدولية للهجرة" في التسعينيات

أعلنت وزارة الخارجية التوقيع على تعديل للاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ ١٩٩٥/٥/٢١ اتصالاً بالوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر.

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- طائرة العالقين الثانية تصل من واشنطن خلال ساعات وعليها 290 مصريًا

تصل إلى مطار مرسى علم الدولي خلال ساعات، رحلة طيران استثنائية قادمة من مدينة واشنطن الأمريكية، على متنها نحو 290 مصريًا عالقًا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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- السعودية تعاقب 16 شخصًا تورطوا في جرائم فساد مالي وإداري

أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالسجن 39 عاما وفرض غرامة 3 ملايين ريال بحق 16 شخصا تورطوا في جرائم فساد مالي وإداري.

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- مسؤول أمريكي: الصين ادخرت المعدات الطبية وسط تكتمها عن وباء كورونا

قال رئيس المجلس الوطني للتجارة والصناعة، بيتر نافارو، في حديث لقناة فوكس نيوز، ردا على سؤال حول تطبيق الصين التزاماتها في إطار الصفقة التجارية بشراء سلع أمريكية بمبلغ 200 مليار دولار، أنه لا يتوقع حدوث مشاكل في هذا السياق.

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- جامعة أمريكية تتوقع وفاة 135 ألف شخص في الولايات المتحدة بكورونا بحلول أغسطس

توقع معهد المقاييس والتقديرات الصحية بجامعة واشنطن الأمريكية، أن تصل حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، إلى 135 ألف حالة، بحلول أغسطس المقبل، حسبما نقلت "روسيا اليوم" عن وكالة رويترز.

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- "البيت الأبيض" يرد على تقارير تتوقع زيادة هائلة بوفيات كورونا في أمريكا

أكد البيت الأبيض أن "الوثيقة المسربة" التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، بشأن ارتفاع وفيات الولايات المتحدة بسبب كورونا بأرقام كبيرة مستقبلًا، ليست وثيقة تابعة للبيت الأبيض ولم يتم تقديمها إلى خلية الأزمة الخاصة بكورونا.

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- الجارديان: كورونا وسيلة ترامب للضغط على الحزب الحاكم في الصين

يبدو أن أعظم ما يشغل الإدارة الأمريكية حاليًا، هو إثبات مسؤولية الصين المباشرة عن تفشي وباء كورونا المستجد في كل العالم، في ظل انتقادات حادة توجهها واشنطن إلى بكين، سببها المعلن "كورونا"، ولكن الخفي ربما يكون الضغط على الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان".

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- "الخزانة الأمريكية" تخطط لاقتراض قياسي بقيمة 3 تريليونات دولار

تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية اقتراض قرابة 3 تريليون دولار، وهو مبلغ قياسي في الربع الثاني من العام الجاري، وسط التحفيزات الضخمة لمواجهة فيروس كورونا.

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- تمديد حالة الطوارئ في اليابان حتى نهاية مايو

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى نهاية مايو، في أعقاب اجتماع مع فريق العمل الحكومي الذي يتعامل مع جائحة كورونا، حسبما ذكرت رويترز.

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- ​"المتاحف التخيلية".. محاضرة افتراضية من مكتبة الإسكندرية

تطلق الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بالمجلس الاعلي للآثار يوم الأربعاء الموافق 6 مايو، محاضرة جديدة بعنوان "المتاحف التخيلية" من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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- عاتبه على صفع نجله فدفع حياته الثمن.. صاحب جيم يقتل مسنا في الهرم

أنهى صاحب صالة ألعاب رياضية حياة حارس عقار عاتبه على ضربه نجله بمنطقة كفرطهرمس التابعة لحي الهرم.

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- تأجيل سداد القروض ومكافحة الفقر.. كيف تواجه التنمية المحلية تداعيات كورونا؟

اتخذت وزارة التنمية المحلية سلسلة من الإجراءات والخطوات منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وذلك للتخفيف من وطأة سلبيات هذا الوباء على العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجا.

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- وزير الخارجية الكويتي: الكويت ومصر حريصان على متانة العلاقات التي تجمعهما

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر، حرص الكويت ومصر على متانة العلاقات التي تجمع البلدين، وعدم تأثرها بأي تصرفات فردية، مشددا على رسوخ العلاقات التي وضع أسسها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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- "القطار حوله أشلاء".. مصرع شاب مجهول الهوية في الحوامدية

"القطار حوله أشلاء".. تصف هذه الكلمات معاينة رجال الشرطة لجثة شاب مجهول الهوية صدمه قطار بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، الاثنين.

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