طائرة العالقين الثانية تصل من واشنطن خلال ساعات وعليها 290 مصريًا

كتب- محمد عبيد:

تصل إلى مطار مرسى علم الدولي خلال ساعات، رحلة طيران استثنائية قادمة من مدينة واشنطن الأمريكية، على متنها نحو 290 مصريًا عالقًا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إن الرحلة رقم ms982 تصل بعد ساعات إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص حجر صحي هناك في أحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء للقادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.